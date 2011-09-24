Необходимо сделать карту. В базе MySql есть таблица с районами и организациями, каждая орг-ия привязана к какому-то району. Районы закрашиваются в соответсвии с кол-ом в них орг-ий, снизу карты есть диапозоны. При наведении на район, он должен выделяться (или немного увеличиваться в размерах) и там должно выводиться кол-во орг-ий в этом районе и также при нажатии мыши должен переходить по определенной ссылке, ссылка формируется примерно так: page.php?city=1, где id это id района, на который навели мышью.

Карта есть в corel.

Вот карта: http://sros-rt.ru/images/stories/map2.JPG

Вот дамп базы ramil.mit-dev.ru/db.sql, там только те данные, которые вам нужны.

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