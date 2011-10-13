Редактирование сайта под CMS Typo3

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка122 просмотра

Ищу опытного web-программиста для сайта под CMS Typo3. Человек нужен на достаточно долгий период для периодических обновлений и усовершенствований сайта.

1) Человек нужен достаточно опытный, знакомый, в частности, с javascript и возрастом не младше 25 лет.

2) Имеющий привычку выдерживать сроки работы (привычка подтверждается соответствующими отзывами)

Стоимость работы – обсуждается индивидуально после ознакомления с непосредственно ТЗ,

форма оплаты – любая, которая вам удобна.

Пожалуйста, дайте о себе знать на адрес [email protected], нежели в виде частных сообщений и откликов на проект.

JavaScript
14 лет назад
vsamorodov
Владимир 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

typo3
55 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$70
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

typo3
55 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
14 лет назад