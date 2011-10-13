1) Сделать доработки на сайте Chainik.info (сделан на Joomla) 2) На сайте mebellavka.com.ua Перевести URL адреса с кириллицы на латиницу. Привести в порядок Title (логику отображения Title вышлю). Доделать корзину заказов. (сделан на ...
Редактирование сайта под CMS Typo3
Ищу опытного web-программиста для сайта под CMS Typo3. Человек нужен на достаточно долгий период для периодических обновлений и усовершенствований сайта.
1) Человек нужен достаточно опытный, знакомый, в частности, с javascript и возрастом не младше 25 лет.
2) Имеющий привычку выдерживать сроки работы (привычка подтверждается соответствующими отзывами)
Стоимость работы – обсуждается индивидуально после ознакомления с непосредственно ТЗ,
форма оплаты – любая, которая вам удобна.
Пожалуйста, дайте о себе знать на адрес [email protected], нежели в виде частных сообщений и откликов на проект.
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