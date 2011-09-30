Натянуть 3 сайта на CMS и разместить на хостинге

1) Сделать доработки на сайте Chainik.info (сделан на Joomla)

2) На сайте mebellavka.com.ua Перевести URL адреса с кириллицы на латиницу. Привести в порядок Title (логику отображения Title вышлю). Доделать корзину заказов. (сделан на Joomla )

3) Сделать 3 сайта (Два новостных сайта и один сайт компании.

Дизайн готов, желательно использовать удобную достаточно не ресурсо емкую CMS) и разместить на хостинге (выделенном виртуальном сервере).

Всю переписку будем вести по e-mail

Необходима будет консультация по работе с CMS по телефону.

При успешном сотрудничестве, надеемся на долгосрочное сотрудничество. (Каждую неделю разрабатываем новый сайт, также нужна поддержка существующих проектов (в основном мелкие доработки.))

Не ответственным разработчикам просьба не оставлять заявки!!!