Натянуть 3 сайта на CMS и разместить на хостинге

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки144 просмотра

1) Сделать доработки на сайте Chainik.info (сделан на Joomla)

2) На сайте mebellavka.com.ua Перевести URL адреса с кириллицы на латиницу. Привести в порядок Title (логику отображения Title вышлю). Доделать корзину заказов. (сделан на Joomla )

3) Сделать 3 сайта (Два новостных сайта и один сайт компании.

Дизайн готов, желательно использовать удобную достаточно не ресурсо емкую CMS) и разместить на хостинге (выделенном виртуальном сервере).

Всю переписку будем вести по e-mail

Необходима будет консультация по работе с CMS по телефону.

При успешном сотрудничестве, надеемся на долгосрочное сотрудничество. (Каждую неделю разрабатываем новый сайт, также нужна поддержка существующих проектов (в основном мелкие доработки.))

Не ответственным разработчикам просьба не оставлять заявки!!!

Joomla
14 лет назад
kiprik
Сергей 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

vinni-art
Анисимов 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
14 лет назад
$150
4 дня
Заказывал разработку трёх сайтов и небольшие доработки по двум сайтам. Остался очень доволен сотрудничеством. Команда разработчиков работает на отлично. Понимает с полуслова. Всем советую!

Заявки фрилансеров

vinni-art
Анисимов 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
14 лет назад