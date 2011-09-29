Доработать проект на Django/Python

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка146 просмотров

Необходимо доработать раздел сайта - Все объекты - http://dvcenter.ru/detail/

Необходима следующая градация объектов недвижимости:

1) Коммерческая недвижимость

- офисная недвижимость

- торговая недвижимость

- складская и производственная недвижимость

- земельные участки

- другого и свободного назначения

2) Квартиры

- однокомнатные

- двухкомнатные

- трёхкомнатные

- четырёхкомнатные

- элитное жильё

3) Частные дома

4) Земельные участки

5) Гаражи

Требования к исполнителю:

- опыт разработки проектов на Django не менее года;

- наличие в портфолио проектов на Django;

- умение исправлять небольшие ошибки в верстке.

(каждый объект содержит Название - Описание - Фотографии)

От Вас количство $ и срок исполнения.

П.С. Если необходима доп. информация пишите в личку...

П..П.С. 100% постоплата.

DjangoPython
14 лет назад
copyrab
36 лет
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

binflow
Антон 
33 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$70
4 дня
Антон проявил себя как профессионал высокого класса. Согласился взяться за работу без промедлений. Его предложение устроило настолько, что не понадобилось ждать ответа на заявку от кого-либо ещё. Достаточно быстро смог сориентироваться в моих целях. Мгновенно разобрался в чужом коде и смог качественно его доработать. Считаю его услуги оказаны в более чем полном объёме и мог бы даже поставить все 100 баллов за дополнительные приложенные усилия над проектом. Без лишних вопросов смог помочь "довести до ума" некоторые разделы сайта, которые не были оговорены первоначально в заявке. (При этом бюджет нисколько не увеличился!). Жалею лишь об одном, что не познакомился с этим специалистом раньше. П.С. после успешного выполнения заказа планирую успешное плодотворное сотрудничество и в дальнейшем. От себя Желаю тебе успехов, процветания и только лучших клиентов!
Исключительно положительные впечатления от сотрудничества с Алексеем. Человек приятен в общении, четко излагает суть задания, без задержек оплачивает работу и, что тоже немаловажно, заинтересован в результате. Пожалуй, именно так и выглядит для фрилансера "идеальный заказчик". Буду только рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

binflow
Антон 
33 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад