Доработать проект на Django/Python

Антон проявил себя как профессионал высокого класса. Согласился взяться за работу без промедлений. Его предложение устроило настолько, что не понадобилось ждать ответа на заявку от кого-либо ещё. Достаточно быстро смог сориентироваться в моих целях. Мгновенно разобрался в чужом коде и смог качественно его доработать. Считаю его услуги оказаны в более чем полном объёме и мог бы даже поставить все 100 баллов за дополнительные приложенные усилия над проектом. Без лишних вопросов смог помочь "довести до ума" некоторые разделы сайта, которые не были оговорены первоначально в заявке. (При этом бюджет нисколько не увеличился!). Жалею лишь об одном, что не познакомился с этим специалистом раньше. П.С. после успешного выполнения заказа планирую успешное плодотворное сотрудничество и в дальнейшем. От себя Желаю тебе успехов, процветания и только лучших клиентов!