Специализированный интернет-магазин

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  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен15 заявок213 просмотров

Необходимо разработать интернет магазин с учетом специфики деятельности заказчика.

14 лет назад
zeitunik
Сергей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

mapxyz
Денис 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 отзывов(-1)
14 лет назад
$400
10 дней
На удивление адекватный и вменяемый исполнитель. При разработке проекта все понимают что бывают модификации функционала о которых изначально заказчик может не знать. Данная потребность возникает в ходе выполнения работы. Все выполнено профессионально и четко. Конечно возникали в процессе доработок ошибки, но это вполне нормально - главное вовремя их заметить. Сотрудничеством доволен. Спасибо большое. Надеемся работать и дальше.
кк

Заявки фрилансеров

mapxyz
Денис 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 отзывов(-1)
14 лет назад

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