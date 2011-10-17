Специализированный интернет-магазин

На удивление адекватный и вменяемый исполнитель. При разработке проекта все понимают что бывают модификации функционала о которых изначально заказчик может не знать. Данная потребность возникает в ходе выполнения работы. Все выполнено профессионально и четко. Конечно возникали в процессе доработок ошибки, но это вполне нормально - главное вовремя их заметить. Сотрудничеством доволен. Спасибо большое. Надеемся работать и дальше.