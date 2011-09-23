Доработка Интернет-магазина, срочно

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки275 просмотров

Здравствуйте!

Нужен программист php, MySQL для доработки интернет-магазина.

Предыдущий исполнитель слился и не доделал.

Движок самописный, но адекватный, без колхоза, написан на smarty.

Нужен спец., который может сесть делать прямо сейчас, а не завтра/после-завтра. Поэтому не стоит оставлять свою заявку и идти пить пивко в надежде, что утром вы обнаружите себя в списке исполнителей.

Срок: вск. вечер все по ТЗ должно быть готово. Кстати у нас вечер начинает на 3 часа раньше Москвы.

Оплата WMR Бюджет: 15000 руб.

От вас требуется ваш собственный хостинг (до нашего добраться проблематично), который доступен ИЗ ВНЕ. Схема типа: – "Я вот сейчас на своем делаю, а потом выложу вам показать" – не пойдет. Если вы работаете над опр. задачей я должен этот видеть в живую. К тому же, это позволит мне тестировать сходу.

Поэтому нам нужен специалист, который сядет делать сейчас и готов пожертвовать своими выходными (или частью одного выходного если вы профи).

Перед тем как предложить свою кандидатуру, прочитайте внимательно ТЗ.

ТЗ подробное в аттаче + пара сринов из админки + ссылка на клиентскую часть где видно что уже сделано, верстка есть.

Кандидатов без отзывов не рассматриваем.

Спасибо!

MySQLPHP
14 лет назад
ferumist
Иван 
41 год
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание плагина для Wordpress 3.2

    $50

    Необходимо разработать плагин для фильтрации custom content types в виде алфавита - для Wordpress 3.2 Требования к плагину, возможность фильтровать записи по букве пользовательского типа записи. простая интеграция в любой дизайн. ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Движок музыкального портала

    Движок должен уметь воспроизводить аудио/видео с сайта Vkontakte . RU и фото со сторонних ресурсов. (+ с распространённых ресурсов таких как YouTube / OpenFile и т.п.) -Добавление музыки через поиск ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • PHP генерация pdf файлов

    Требуется создать классы для генерации pdf документов, предположительно используя библиотеку tcpdf. В документах всего 10 страниц, пример страницы прилагается (прошу заметить что в документах будет больше табличных данных чем представлено в примере) ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Доработка интерфейса флеш-конструктора

    $250

    Необходимо доработать флеш-конструктор спортивной одежды согласно приложения ТЗ. На текущий момент разработан интерфейс и скрипты работы с деталями одежды, серверная часть. Детали одежды будут в формате *.svg Задание: разработать формы ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Надо поменять структуру сайта

    На сайте glavsurpriz.ru/catalogue/48/ товары в каталогах располагаются сверху вниз в одну колонку. Надо сделать, чтобы на внутренних страницах правая колонка каталога уходила в левую часть, а товары выводились столбцами – http://prntscr.com/2ug00 (картинка сделана грубо, но ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Анонимайзер php

    Необходимо написать анонимайзер на php - скрипт, как параметр которому передается адрес требуемого ресурса для просмотра. Он должен передавать user-agent, refer страничке. Также он должен изменять содержимое страницы, а именно в нужном месте добавлять ...

    JavaScriptPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Форма обратной связи

    $5

    Здравствуйте друзья. Мне нужна форма обратной связи для сайта. Пример: http://edileffepi.it/modules/liaise/ Если есть возможность "вытянуть" её с сайта с примером - было бы отлично. Только убрав строчку "Scegli ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад