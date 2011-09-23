Доработать сайт на joomla по требования в ТЗ . Тз предоставлю.
Доработка Интернет-магазина, срочно
Здравствуйте!
Нужен программист php, MySQL для доработки интернет-магазина.
Предыдущий исполнитель слился и не доделал.
Движок самописный, но адекватный, без колхоза, написан на smarty.
Нужен спец., который может сесть делать прямо сейчас, а не завтра/после-завтра. Поэтому не стоит оставлять свою заявку и идти пить пивко в надежде, что утром вы обнаружите себя в списке исполнителей.
Срок: вск. вечер все по ТЗ должно быть готово. Кстати у нас вечер начинает на 3 часа раньше Москвы.
Оплата WMR Бюджет: 15000 руб.
От вас требуется ваш собственный хостинг (до нашего добраться проблематично), который доступен ИЗ ВНЕ. Схема типа: – "Я вот сейчас на своем делаю, а потом выложу вам показать" – не пойдет. Если вы работаете над опр. задачей я должен этот видеть в живую. К тому же, это позволит мне тестировать сходу.
Поэтому нам нужен специалист, который сядет делать сейчас и готов пожертвовать своими выходными (или частью одного выходного если вы профи).
Перед тем как предложить свою кандидатуру, прочитайте внимательно ТЗ.
ТЗ подробное в аттаче + пара сринов из админки + ссылка на клиентскую часть где видно что уже сделано, верстка есть.
Кандидатов без отзывов не рассматриваем.
Спасибо!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $50
Необходимо разработать плагин для фильтрации custom content types в виде алфавита - для Wordpress 3.2 Требования к плагину, возможность фильтровать записи по букве пользовательского типа записи. простая интеграция в любой дизайн. ...Завершен14 лет назад
Движок должен уметь воспроизводить аудио/видео с сайта Vkontakte . RU и фото со сторонних ресурсов. (+ с распространённых ресурсов таких как YouTube / OpenFile и т.п.) -Добавление музыки через поиск ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется создать классы для генерации pdf документов, предположительно используя библиотеку tcpdf. В документах всего 10 страниц, пример страницы прилагается (прошу заметить что в документах будет больше табличных данных чем представлено в примере) ...Завершен14 лет назад
- $250
Необходимо доработать флеш-конструктор спортивной одежды согласно приложения ТЗ. На текущий момент разработан интерфейс и скрипты работы с деталями одежды, серверная часть. Детали одежды будут в формате *.svg Задание: разработать формы ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
На сайте glavsurpriz.ru/catalogue/48/ товары в каталогах располагаются сверху вниз в одну колонку. Надо сделать, чтобы на внутренних страницах правая колонка каталога уходила в левую часть, а товары выводились столбцами – http://prntscr.com/2ug00 (картинка сделана грубо, но ...Закрыт14 лет назад
Добрый день. Нужно реализовать следующее на сайте. Хочется знать сколько это будет стоить. Будет куча категорий, а одна будет не для всех 1. При нажатии на просмотр категории ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Добрый день. Работы на час. Нужно сделать пару правок на сайте под битриксом. Просьба оставлять заявки только знающим людям. Ну и стоимость часа озвучивайте сразу.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо написать анонимайзер на php - скрипт, как параметр которому передается адрес требуемого ресурса для просмотра. Он должен передавать user-agent, refer страничке. Также он должен изменять содержимое страницы, а именно в нужном месте добавлять ...Завершен14 лет назад
- $5
Здравствуйте друзья. Мне нужна форма обратной связи для сайта. Пример: http://edileffepi.it/modules/liaise/ Если есть возможность "вытянуть" её с сайта с примером - было бы отлично. Только убрав строчку "Scegli ...Завершен14 лет назад