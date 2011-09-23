Доработка Интернет-магазина, срочно

Здравствуйте!

Нужен программист php, MySQL для доработки интернет-магазина.

Предыдущий исполнитель слился и не доделал.

Движок самописный, но адекватный, без колхоза, написан на smarty.

Нужен спец., который может сесть делать прямо сейчас, а не завтра/после-завтра. Поэтому не стоит оставлять свою заявку и идти пить пивко в надежде, что утром вы обнаружите себя в списке исполнителей.

Срок: вск. вечер все по ТЗ должно быть готово. Кстати у нас вечер начинает на 3 часа раньше Москвы.

Оплата WMR Бюджет: 15000 руб.

От вас требуется ваш собственный хостинг (до нашего добраться проблематично), который доступен ИЗ ВНЕ. Схема типа: – "Я вот сейчас на своем делаю, а потом выложу вам показать" – не пойдет. Если вы работаете над опр. задачей я должен этот видеть в живую. К тому же, это позволит мне тестировать сходу.

Поэтому нам нужен специалист, который сядет делать сейчас и готов пожертвовать своими выходными (или частью одного выходного если вы профи).

Перед тем как предложить свою кандидатуру, прочитайте внимательно ТЗ.

ТЗ подробное в аттаче + пара сринов из админки + ссылка на клиентскую часть где видно что уже сделано, верстка есть.

Кандидатов без отзывов не рассматриваем.

Спасибо!