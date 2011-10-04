Создание плагина для Wordpress 3.2

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки154 просмотра

Необходимо разработать плагин для фильтрации custom content types в виде алфавита - для Wordpress 3.2

Требования к плагину, возможность фильтровать записи по букве пользовательского типа записи.

простая интеграция в любой дизайн.

Функция фильтрации также должна иметь возможность указать сколько записей необходимо отображать на одной странице, возможность листингаю.

Пример вида фильтра

http://www.story.com.ua/stars/list/

WordPress
14 лет назад
akachur
41 год
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

yevhen
37 лет
14 лет в сервисе
Был
4 дня назад
14 лет назад
$25
2 дня
Отличный исполнитель, разбирается в Wordpress, делает работу быстро, оказывает консультации, адекватный.
Интересное задание, приятный в общении заказчик. Когда человек четко представляет себе, какого результат требуется достичь - работать удобно и интересно. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

yevhen
37 лет
14 лет в сервисе
Был
4 дня назад
14 лет назад

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