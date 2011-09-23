Надо поменять структуру сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок146 просмотров

На сайте glavsurpriz.ru/catalogue/48/ товары в каталогах располагаются сверху вниз в одну колонку. Надо сделать, чтобы на внутренних страницах правая колонка каталога уходила в левую часть, а товары выводились столбцами – http://prntscr.com/2ug00 (картинка сделана грубо, но суть передает)

cms-ка самописная неизвестная.

Пишите примерный уровень цен. Заинтересовавшимся дам доступы к сайту, чтобы посмотреть как там всё устроено.

14 лет назад
fastjob
Игорь 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

yevhen
37 лет
14 лет в сервисе
Был
4 дня назад
14 лет назад
$15
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Заявки фрилансеров

yevhen
37 лет
14 лет в сервисе
Был
4 дня назад
14 лет назад