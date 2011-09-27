Заливка товаров на сайт через csv

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок176 просмотров

Необходимо добавить 3512 товаров на сайт через csv импорт.

В приложении инструкция по забивки (если забивать товар вручную).

Сайт на движке storeland.ru

Предложения только в рамках указанного бюджета.

14 лет назад
andysky
Андрей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранные исполнители

lubyagin
46 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$50
5 дней
ruphp
30 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
8 отзывов(-3)
14 лет назад
$50
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

lubyagin
46 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
ruphp
30 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
8 отзывов(-3)
14 лет назад

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