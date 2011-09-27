Требуется написать плагин или скрипт для того что бы вручную не добовлять иконки (пример ручного добовления иконок (с сервиса appshoper.com) - ifaqs.ru/grossapp). Хотелось что бы было все на автомате ввести ссылку приложения и иконка добавится ...
Заливка товаров на сайт через csv
Необходимо добавить 3512 товаров на сайт через csv импорт.
В приложении инструкция по забивки (если забивать товар вручную).
Сайт на движке storeland.ru
Предложения только в рамках указанного бюджета.
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