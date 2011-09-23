На OpenCart настроить ЧПУ

Стоит модуль статьи

сайт: prof3.maccen.com

В админке ЧПУ активированы, но не работают в этом модуле, модуль называется articles.

Откуда он взят не знаю, потому как того программиста что настраивал его нету, и спросить не у кого.

Версия магазина: Version 0.1.4 (русская сборка, с сайта myopencart.ru)

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