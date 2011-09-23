Наш движок - phprobid 6.5 Основное: 1. Изменить вид письма. Рассылка от сайта должна иметь логотип и текст должен быть красиво оформлен. 2. На главной странице в стоимости товара должна отображаться последняя ...
На OpenCart настроить ЧПУ
Стоит модуль статьи
сайт: prof3.maccen.com
В админке ЧПУ активированы, но не работают в этом модуле, модуль называется articles.
Откуда он взят не знаю, потому как того программиста что настраивал его нету, и спросить не у кого.
Версия магазина: Version 0.1.4 (русская сборка, с сайта myopencart.ru)
Пишите свою цену и сроки.
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