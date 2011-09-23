Необходимо подправить модуль поиска для виртуамарт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки95 просмотров

Необходимо подправить модуль поиска для виртуамарта (в Джумле), чтобы была возможность поиска внутри конкретной категории.

Т.е. в каждой категории поиск работает только внутри выбранной категории виртуамарта.

А также настроить форму мгновенного заказа на странице товара.

Joomla
14 лет назад
advokateD
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6 лет назад

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