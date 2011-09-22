Доработка интернет-магазина (phyton+django)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки139 просмотров

Необходима доработка интернет магазина (phyton+django), а именно добавление функции ведения счетов клиентов и добавления филиала магазина (поддомен со своей админкой и клиентами)

Django
14 лет назад
Serg_tm
Сергей 
42 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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