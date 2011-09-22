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Доработка интернет-магазина (phyton+django)
Необходима доработка интернет магазина (phyton+django), а именно добавление функции ведения счетов клиентов и добавления филиала магазина (поддомен со своей админкой и клиентами)
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