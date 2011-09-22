Нужно написать загрузчик на сайт

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка178 просмотров

Технология HTML 5

флеш не предлогать.

Нужно сделать загрузчик, выгрузчик прогресс баром файлов более гига.

не важно что не будет работать у половины броузеров. это закрытый проект.

задача такая. есть гигабайтные файлы, их нужно загружать на сервер и получать.

р.с. сервер будет на питоне.

HTMLPython
14 лет назад
Koshak01
Петр 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

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