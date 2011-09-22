Нужно написать загрузчик на сайт

Технология HTML 5

флеш не предлогать.

Нужно сделать загрузчик, выгрузчик прогресс баром файлов более гига.

не важно что не будет работать у половины броузеров. это закрытый проект.

задача такая. есть гигабайтные файлы, их нужно загружать на сервер и получать.

р.с. сервер будет на питоне.