Доработать корзину сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок204 просмотра

Сайт matrason.com.ua на РНР (самописная Кактус CMS http://cms.kaktus.kiev.ua/)

1) В корзине возле поступившего заказа должна быть кнопка "Вывести чек на печать"

Нажимая на нее выводится на печать чек (в броузере) с данными из этого заказа в определенной форме (см. Файл Товарный чек) на одной странице.

2) Возле каждого поступившего в корзину заказа нужно сделать выбор галочками. Сделать кнопку "Распечатать маршрутный лист". Нажимая на которую на печать выводятся выбранные заказы с содержащимися в них полями. (файл Марш. лист) на одной странице.

(файлы вышлю в Экселе)

14 лет назад
maxifast
46 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

eugenegorb
Евгений 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$60
3 дня

Заявки фрилансеров

eugenegorb
Евгений 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад