Программист верстальщик на Zend Framework, Jquery Требуется Web-разработчик для готового сайта. знание : Zend Framework, Jquery, РHP Требуется: 1 - Доработка "BILLING" ...
Доработать корзину сайта
Сайт matrason.com.ua на РНР (самописная Кактус CMS http://cms.kaktus.kiev.ua/)
1) В корзине возле поступившего заказа должна быть кнопка "Вывести чек на печать"
Нажимая на нее выводится на печать чек (в броузере) с данными из этого заказа в определенной форме (см. Файл Товарный чек) на одной странице.
2) Возле каждого поступившего в корзину заказа нужно сделать выбор галочками. Сделать кнопку "Распечатать маршрутный лист". Нажимая на которую на печать выводятся выбранные заказы с содержащимися в них полями. (файл Марш. лист) на одной странице.
(файлы вышлю в Экселе)
Выбранный исполнитель
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