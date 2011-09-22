Доработать корзину сайта

Сайт matrason.com.ua на РНР (самописная Кактус CMS http://cms.kaktus.kiev.ua/)

1) В корзине возле поступившего заказа должна быть кнопка "Вывести чек на печать"

Нажимая на нее выводится на печать чек (в броузере) с данными из этого заказа в определенной форме (см. Файл Товарный чек) на одной странице.

2) Возле каждого поступившего в корзину заказа нужно сделать выбор галочками. Сделать кнопку "Распечатать маршрутный лист". Нажимая на которую на печать выводятся выбранные заказы с содержащимися в них полями. (файл Марш. лист) на одной странице.

(файлы вышлю в Экселе)