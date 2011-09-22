Создать плагин WordPress для рассылки

Необходимо создать плагин с возможностью рассылки из админки WordPress.

За основу можно брать любой готовый плагин. WPMailing plugin for WordPress, WP-EMail или любой другой, который облегчит задачу.

Когда новый подписчик будет подписываться, он также должен выбрать регион или несколько регионов – всего можно выбрать до 10 регионов (список регионов я дам). Затем когда администратор будет делать рассылку из админки сайта, он также будет выбирать в какие регионы отправлять емейл. И соответсвенно, письмо будут получать только те подписчики, кто указал определённый регион при подписке.