Создать плагин WordPress для рассылки

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  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки136 просмотров

Необходимо создать плагин с возможностью рассылки из админки WordPress.

За основу можно брать любой готовый плагин. WPMailing plugin for WordPress, WP-EMail или любой другой, который облегчит задачу.

Когда новый подписчик будет подписываться, он также должен выбрать регион или несколько регионов – всего можно выбрать до 10 регионов (список регионов я дам). Затем когда администратор будет делать рассылку из админки сайта, он также будет выбирать в какие регионы отправлять емейл. И соответсвенно, письмо будут получать только те подписчики, кто указал определённый регион при подписке.

WordPress
14 лет назад
EleSha
Елена 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

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