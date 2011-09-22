ТЗ в прикрепленном файле, от Вас цены+сроки, выбираю по отличному соотношению цена-качество
Узнать длительность и битрейт mp3 файла php
Необходимо средствами php узнать длительность и битрейт файла, расположенного на удаленном сервере через http.
Пример такого сервиса – http://www.digitalcoding.com/tools/read-remote-mp3-avi-file-id3-information.html
Нужен простой php скрипт.
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