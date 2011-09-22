Совместные покупки

Необходимо создать для интернет-магазина комнату совместных покупок, в комнате должен быть:

1) Редактор из админки

2) Попап на главной со сведениями о совместных покупках

3) Личный кабинет с фильтром и списком комнат совместных покупок (Оставшиеся размерные ряды, участников в комнате сколько, кнопка присоединиться, селектор оставшихся размеров, фото товара)

4) Отправка сообщения на почту при закрытии комнаты всем пользователям участвующим в данной комнате.

5) У каждого пользователя будет рейтинг, совершенных и соответственно не совершенных покупок.