Доработать Social Engine 4x

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок91 просмотр

Требуется:

1. русские ники в 4.1.7

2. научить плагин отрывать не site.ru/avchat3 а site.ru/videochat

3. отключить мобильную версию.

14 лет назад
WebAdequate
Сергей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров