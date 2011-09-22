Написать компонент Joomla 1.7

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки165 просмотров

Всем привет!

Нужен компонент joomla 1.7

Есть сайт http://d-e-n-t.ru/, клон сайта - http://dentastom.com/

Нужно реализовать функционал страниц http://dentastom.com/clinics.php и http://dentastom.com/responses/ Написать компонент и прикрутить на сайт http://d-e-n-t.ru/

Должна быть возможность редактировать все данные о клиниках и отзывы из админки.

Сообщайте, пожалуйста, цены и сроки. Приступить нужно сегодня.

Связь по icq 350434132

или e-mail [email protected]

Joomla
14 лет назад
youart
Иван 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров