Есть рабочий парсер. Нужно добавить 1 сайт-донор.
Написать компонент Joomla 1.7
Всем привет!
Нужен компонент joomla 1.7
Есть сайт http://d-e-n-t.ru/, клон сайта - http://dentastom.com/
Нужно реализовать функционал страниц http://dentastom.com/clinics.php и http://dentastom.com/responses/ Написать компонент и прикрутить на сайт http://d-e-n-t.ru/
Должна быть возможность редактировать все данные о клиниках и отзывы из админки.
Сообщайте, пожалуйста, цены и сроки. Приступить нужно сегодня.
Связь по icq 350434132
или e-mail [email protected]
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