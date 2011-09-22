Доработка и настройка компонентов joomla 1.5

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Закрытнет заявок96 просмотров

Здравствуйте.

На сайте с Joomla 1.5 необходимо настроить кеширование 3-х компонентов.

Подробности предоставлю, на все вопросы отвечу.

Спасибо.

Joomla
14 лет назад
Rina83
Рина 
42 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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