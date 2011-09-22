Поправить сайт на Joomla

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки147 просмотров

Адрес: vologdakid(dot)ru

Задача: убрать меню сферху, поправить virtuemart (не оформляется заказ после добавления в корзину).

Все предложения в проект.

Joomla
14 лет назад
soft35
40 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров