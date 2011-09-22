Модуль-парсер для DLE

Модуль для DLE 9.2

Основная функция модуля, это следить, чтобы ссылка на видео, взятая с adult туба не умирала.

Допустим новость с ссылкой на страницу видео добавлена и случайный пользователь начинает просматривать страницу с новостью на нашем сайте. Когда пользователь начинает просматривать полную новость, модуль берет из дополнительного поля добавленную ссылку на страницу с видео, проходит по ней и забирает со страницы ссылку на видео файл. После чего, передает ссылку плееру на нашем сайте.

Естественно ссылки необходимо кэшировать. Если вслед за первым пользователем, в течение указанного времени зайдет второй пользователь на данную новость, то модуль уже не лезет на страницу с видео, а сразу передает плееру ссылку на видео файл.

После истечения указанного в настройках времени, при следующем просмотре новости, модуль получает новую ссылку на видео файл. И так по кругу…

Все подробно описано в прикрепленном файле