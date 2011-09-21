Починить capcha в гостевой книге.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки143 просмотра

Добрый день ! После переноса на новый хостинг - перестал работать capcha. Из за этого не отправляются сообщения.

Необходимо починить.

14 лет назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров