Скрипт перебора прокси нужно.
Права на запись на хостинге
Хостинг на мастерхосте..........
пытаюсь установить вебасист он выдает ошибку, ругаясь на права на запись...
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