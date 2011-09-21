Кредитный калькулятор

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок186 просмотров

Создать кредитный калькулятор для сайта http://www.kkc.biz.ua/ на подобие http://www.alfabank.com.ua/. данные по моему калькулятору 15% годовых и 1,75 в месяц

я хочу что бы была добавлена еще одна линия (ваша официальный доход)

и масимально позволеная сумма к выдаче вычислялась: сумма выплаты в месяц

не более 60% от официального дохода

14 лет назад
m20m20
Максим 
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

knight2007
Владимир 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$25
2 дня

Заявки фрилансеров

knight2007
Владимир 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад

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