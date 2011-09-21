Создать кредитный калькулятор для сайта http://www.kkc.biz.ua/ на подобие http://www.alfabank.com.ua/. данные по моему калькулятору 15% годовых и 1,75 в месяц

я хочу что бы была добавлена еще одна линия (ваша официальный доход)

и масимально позволеная сумма к выдаче вычислялась: сумма выплаты в месяц

не более 60% от официального дохода