Для доработки сайта ellall.ru требуется программист PHP, умеющий аккуратно верстать и прикрутить javascript (ajax/jquery) плюшки. Код не ООП, документации нет, комментариев в коде нет, фреймворки не используются. Человек, все написавший, готов ...
Кредитный калькулятор
Создать кредитный калькулятор для сайта http://www.kkc.biz.ua/ на подобие http://www.alfabank.com.ua/. данные по моему калькулятору 15% годовых и 1,75 в месяц
я хочу что бы была добавлена еще одна линия (ваша официальный доход)
и масимально позволеная сумма к выдаче вычислялась: сумма выплаты в месяц
не более 60% от официального дохода
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