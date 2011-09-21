Требуется разработать веб-проект

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки202 просмотра

Требуется разработать скрипт, простенький дизайн.

Прием денег через стороннею кассу онлайн платежей.

Сложность разработки сравнима с игрой на деньги - Аукцион (В прошлом были подобные WM аукционы)

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14 лет назад
ineuro
Руслан 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров