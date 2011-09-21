Для доработки сайта ellall.ru требуется программист PHP, умеющий аккуратно верстать и прикрутить javascript (ajax/jquery) плюшки. Код не ООП, документации нет, комментариев в коде нет, фреймворки не используются. Человек, все написавший, готов ...
Требуется разработать веб-проект
Требуется разработать скрипт, простенький дизайн.
Прием денег через стороннею кассу онлайн платежей.
Сложность разработки сравнима с игрой на деньги - Аукцион (В прошлом были подобные WM аукционы)
Оставляйте примерную стоимость и контакты
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