Плагин для WordPress + верстка 3 страниц

Ищется опытный программист на php с глубокими знаниями js, ajax.

1. Необходимо написать плагин в виде календаря с возможностью бронирования времени посещения (с модерацией), отображением занятых дней + еще мелким функционалом.

Как вариант использовать один из стандартных модулей с открытым кодом с обязательной возможностью его полной кастомизации.

2. Необходимо доверстать 3 страницы сайта – незначительно обновили макеты.

Жду предложения по стоимости и срокам.

Сроки не терпят – чем быстрей, тем лучше.

Предоплата возможна:

1. Альфа-Клик

2. ВебМани (аттестат не ниже персонального)

3. Личная встреча Москва.

Все вышеозвученное ТОЛЬКО при наличии положительной истории аккаунта и отсутствии отрицательных отзывов.

Гарантии с моей стороны - срок аккаунта на сайте. аттестат продавца ВМ БЛ300.

Можно на время проекта приехать в офис – проект быстрей будет сдан и оплачен.

В будущем предстоит дополнительное развитие сайта, поэтому в перспективе ищем человека на длительное сотрудничество.

Заинтересованным вышлю макеты для ознакомления и описание функционала календаря.