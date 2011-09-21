Flash разработка приложения. DragandDrop

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок172 просмотра

Требуется разработать приложение на AS/Flash. Подробное описание при личной беседе.

Суть в том чтобы создать рабочее поле на которое можно добавлять объекты, после чего эти объекты можно было бы перемещать по рабочему пространству, добавлять в них текст и соединять линиями.

Для связи предпочтительно скайп. Оплата по безопасной сделке, либо прямым переводом WMR, Яд

14 лет назад
lavingo
Сергей 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв

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