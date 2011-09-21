Постраничный вывод на JQuery

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Закрыт7 заявок226 просмотров

Нужно написать несложный скрипт, который будет разбивать длинный текст на страницы.

нужны ссылки "предыдущая", "следующая", между ними ссылки страниц, при нажатии на ссылку страницы, плавное отображение скрытого слоя страницы.

Разделитель будет:

я нашел пример отображения, может пригодится: http://dleblog.ru/uploads/posts/2011-08/1313845586_hak-postranichnoy-navigacii-v-polnoy-novosti.jpg

Тут пример аналогичного скрипта, но он слищком простой: http://soel.org.ua/ru/programming/jquery-ajax-javascript/jquery-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4

Отпишитесь по стоимости и срокам..

AJAXJavaScriptjQuery
14 лет назад
amixen
Артем 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

kort
40 лет
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

kort
40 лет
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад

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