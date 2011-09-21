Написать скрипт для согласование базы данных.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки128 просмотров

Тех. задание во вложении.

Цена сроки.

14 лет назад
lucky2
Игорь 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров