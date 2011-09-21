Консультация по интеграции приложения vkontakte

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  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок96 просмотров

Нужна небольшая платная консультация по следующему вопросу: есть приложение в контакте на as2, в итоге не получается сделать интеграцию с некоторыми данными пользователей vkontakte.

Если кто точно знает решение, напишите на аську 283361078.

14 лет назад
shurman
46 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

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