Скрипт перебора прокси нужно.
Консультация по интеграции приложения vkontakte
Нужна небольшая платная консультация по следующему вопросу: есть приложение в контакте на as2, в итоге не получается сделать интеграцию с некоторыми данными пользователей vkontakte.
Если кто точно знает решение, напишите на аську 283361078.
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