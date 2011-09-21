Доработка сайта joomla + virtuemart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки100 просмотров

1. убрать email как обязательное поле (можно ли?)

2. настроить в слайдере перехеод на товар по нажатию

3. вернуть меню пользователя

- вход

- когда вошел: текст" Привет, юзернейм. ты оптовый/розничный покупатель"

4. установить тему админ-панели

Joomla
14 лет назад
TOP1_kiev_ua
Денис 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров