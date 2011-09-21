Скрипт перебора прокси нужно.
Доработка сайта joomla + virtuemart
1. убрать email как обязательное поле (можно ли?)
2. настроить в слайдере перехеод на товар по нажатию
3. вернуть меню пользователя
- вход
- когда вошел: текст" Привет, юзернейм. ты оптовый/розничный покупатель"
4. установить тему админ-панели
Заявки фрилансеров
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