Компонент заказов для Joomla

Необходимо сделать компонент заказов для CMS JOOMLA. Суть в том, что бы человек вставлял ссылку товаров в форму заказа, вбивал все его характеристики и фото. В низу формы нужен расчёт по стоимости товара, прикреплён модуль с видами оплаты. Возможность редактировать все данные в админке.

Срок на исполнение неделя.

Желателен фрилансер из Москвы.

Пишите Ваши условия, тех. задание вышлю в личку.

Для связи icq 395649756