Скрипт перебора прокси нужно.
PHP + Drupal проект, нужен опыт создания модулей
Австралийская компания – разработчик ПО «Kelly Street Digital» ищет PHP програмиста с хорошим опытом в PHP, Drupal, а также jQuery + CSS.
Проект рассчитан на 4 месяца полной загрузки для одного человека. Проект будет разбит на этапы по 2-4 недели, первый этап будет также испытательным сроком чтобы решить хороши ли вы или нет.
Ваше местоположение роли не играет. Часы тоже, за тем искючением что нам нужно будет проводить 1-2 часа в день за разговорами по скайпу. Хорошему человеку мы готовы платить хорошие деньги, возможна почасовая или понедельная оплата. По договоренности.
Присылайте предложения на mike (сбк) kellystreetdigital (тчк) com (тчк) au
Skype: mike.kramarenko
Полное техническое задание вышлем после интервью, кратко о проекте:
Проект предназначен для медицинских и психологических организаций и представляет собой CMS для построения опросников (surveys) для пациентов.
Сайт содержит некоторое количество опросников, пользователи должны проходить их в разные периоды времени – например в начале реабилитационной программы, потом раз в неделю, потом в конце программы. То есть сайт – это последовательность опросников, а каждый опросник – это линейная последовательность страниц, каждая страница содержит некоторое количество вопросов, в зависимости от ответов, в конец опроса пользователю назначается некоторое количество балов.
В системе будет существовать что-то вроде workflow который решает доступен ли пользователю какой-либо survey в данный момент времени и если да, то какой. Каждому опроснику будет назначено некое логическое выражение на каком-нибудь языке программирования которое будет решать разрешен ли данный опросник или нет. Что-то вроде
IF User.Age > 30 AND LastSurvey.Score > 50 AND LastSurvey.DaysAgo > 7 THEN REUTRN TRUE
Каждый survey в свою очередь будет иметь аналогичную логику для перехода от страницы к странице.
Ключевая задача проекта – выбрать подходящий инструмент для выполнения логических выражений или найти готовый и интегрировать его с Drupal.
Другая задача – выбрать подходящий инструмент для построения опросников и интегрировать его с Drupal. Этот инструмент должен позволять администратору добавлять страницы к опроснику и добавлять поля ввода к страницам, не должен требовать навыков програмирования.
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