Парсер сайта kiev.yarmap.ua

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок195 просмотров

Необходим парсер сайта http://kiev.yarmap.ua.

Задача:

1. Получить список предприятий БЕЗ сайта.

2. Для каждого предприятия нужны: название, телефон и адрес.

3. Полученный список залить в csv.

14 лет назад
sskirtochenko
48 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров