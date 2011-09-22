Требуется флеш для загрузки главной станицы

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Закрыт14 заявок172 просмотра

В приложении картинка главной страницы

Нужна стоимость и сроки двух вариантов флеша.

Первый. Просто какая нибудь вспышка, перелив на самом квадрате.

Второй. Сделать эффект выкатывания квадрата и гармоничного появления кнопок.

Оплата по факту или безопасная сделка.

14 лет назад
shtolz
Эдуард 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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