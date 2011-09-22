Интегрировать vkontakte на сайт

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Закрыт4 заявки139 просмотров

Интересует функция позволяющая узнать состоит ли пользователь в группе вконтакте.

На входе id пользователя, на выходе флаг (состоит - не состоит). Желательно на php.

Группа которую нужно проверять одна.

PHP
14 лет назад
malyr
44 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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