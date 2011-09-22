Разработка титульной страницы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок383 просмотра

Необходимо разработать стартовую страницу Букер клуба.

Можно использовать флэш. все на флэше.

Требуется красивое оформление. лого уже есть. если что можно передалать.

Фон стадиона. чтото в футбольно-спортивном стиле.

Может присутствовать музыка. гимны клубов и т.д

На странице будет краткая информация как вступить в клуб.

Нужна качественная работа.

От вас хорошее портфолио + примерная цена.

14 лет назад
BukerClub
42 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров