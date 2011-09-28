Модуль сортировки страниц jQuery

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки206 просмотров

ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1zSaxSK5i7YCruZ5497fsgA4_xWn0AtQPWYlP3kaJvwA/edit?hl=ru

jQuery
14 лет назад
IndexOne
Кохов 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

gribowski
Иван 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$80
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Полное ТЗ, быстрое и внятное разъяснение непонятных моментов, оплата без задержки. К тому же Дмитрий хорошо разбирается в технической стороне вопроса. 10 баллов.

Заявки фрилансеров

gribowski
Иван 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад