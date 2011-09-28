Прием заказов, консультирование клиента по его заказу, анализ заказа модератором, передача заказа в выполнение выбранному сотруднику, информирование клиента о статусе заказа через личный кабинет.
Модуль сортировки страниц jQuery
ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1zSaxSK5i7YCruZ5497fsgA4_xWn0AtQPWYlP3kaJvwA/edit?hl=ru
Выбранный исполнитель
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