Система управления заказами

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Закрыт2 заявки175 просмотров

Прием заказов, консультирование клиента по его заказу, анализ заказа модератором, передача заказа в выполнение выбранному сотруднику, информирование клиента о статусе заказа через личный кабинет.

14 лет назад
gotodo
Горин 
41 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров