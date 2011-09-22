Система управления заказами

В приложении картинка главной страницы Нужна стоимость и сроки двух вариантов флеша. Первый. Просто какая нибудь вспышка, перелив на самом квадрате. Второй. Сделать эффект выкатывания квадрата и гармоничного появления кнопок. Оплата ...