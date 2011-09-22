Доработать сайт. Битрикс.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка104 просмотра

Нужно доработать (доверстать и настроить) сайт на битриксе. Сайт - http://cyberdyne.su/

Стоимость услуг - по согласованию.

14 лет назад
sadoz
Антон 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров