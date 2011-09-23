Дработка сайта на wordpress

Добрый день ! Имеется сайт на ворд пресс.

Сейчас при нажатии на вход перекидывает на админ панель. И далее в админ панели производятся все действия. Необхоимо чтоб после ввода логина и пароля - человек попадал бы сразу на сам сайт.

Задача простая. Предпочтение скорости.