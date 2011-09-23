Дработка сайта на wordpress

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Завершен3 заявки168 просмотров

Добрый день ! Имеется сайт на ворд пресс.

Сейчас при нажатии на вход перекидывает на админ панель. И далее в админ панели производятся все действия. Необхоимо чтоб после ввода логина и пароля - человек попадал бы сразу на сам сайт.

Задача простая. Предпочтение скорости.

WordPress
14 лет назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

snowwons
39 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Все очень быстро и четко ! Спасибо !
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snowwons
39 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад