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Доработка системы веб-парсеров
Краткое ТЗ:
Имеется система веб-парсеров ( PHP + YiiFramework ) создающая выборки в реальном времени с нескольких сайтов автомобильной тематики ( auto.ru и т.п.). Необходимо внести коррекции в некоторые модули, в соответствии с изменившимися формами на обрабатываемых сайтах + создать еще один обработчик для формы поиска ( http://cars.auto.ru/extsearch/cars/used/ )
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