Доработка системы веб-парсеров

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Краткое ТЗ:

Имеется система веб-парсеров ( PHP + YiiFramework ) создающая выборки в реальном времени с нескольких сайтов автомобильной тематики ( auto.ru и т.п.). Необходимо внести коррекции в некоторые модули, в соответствии с изменившимися формами на обрабатываемых сайтах + создать еще один обработчик для формы поиска ( http://cars.auto.ru/extsearch/cars/used/ )

PHP
14 лет назад
a_disertinsky
Алексей 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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