Доработка системы веб-парсеров

Краткое ТЗ:

Имеется система веб-парсеров ( PHP + YiiFramework ) создающая выборки в реальном времени с нескольких сайтов автомобильной тематики ( auto.ru и т.п.). Необходимо внести коррекции в некоторые модули, в соответствии с изменившимися формами на обрабатываемых сайтах + создать еще один обработчик для формы поиска ( http://cars.auto.ru/extsearch/cars/used/ )