Закрыть паролем доступ к папкам сайта

Хочу сделать платный доступ на часть сайта. Мой сайт статичный на .html Адрес http://www.tour4you.cz.cc/ или http://tour4you.cz.cc/ Нет поддержки Perl и mysql. Поддерживает php, .htaccess SqLite и все остальное, подробнее: http://www.tour4you.cz.cc/phpinfo.php

Требуется (если возможно):

Закрыть доступ на часть сайта извне, на определенные папки сайта. Вход через страницу входа и пароль. Без логина и регистраций. Пароль я буду высылать клиентам по электронке.

Должно работать для разных браузеров с разными настройками. В том числе при отключенных ява-скриптах, включенной защите от всплывающих окон. Поддерживать старые версии браузеров, такие как IE 6 и др.

Требуется качественное выполнение. Сырые школьные работы никак не подходят.

Для ускорения связи icq: 647591222