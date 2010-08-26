snowwons

Александр Чермянин snowwons

 
37 летРоссия/Ставрополь
18 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
bnm743ld
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$12
10 баллов
10 лет назад
Перевод с русского на английский
Сотрудничеством доволен, оплата вовремя, готов работать дальше.
Перевод был сделан очень качественно и быстро. Рекомендую!
Ответный отзыв
Valeriya-ya
Валерия 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Написание статьи медицинской тематики
Благодарю за сотрудничество! Отличный заказчик.
Статья была написана быстро и качественно.
Ответный отзыв
Heathen
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
19 отзывов
$10
10 баллов
11 лет назад
Перевод с русского на французский, 4К знаков
Полностью доволен сотрудничеством с Александром. Максимально быстрая оплата при предельно четком ТЗ.
Очень быстрый и качественный перевод. Рекомендую!
Ответный отзыв
dr_umka
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Брошюра. А6. 10 листов ЧБ (для dr_umka)
Разумный и компетентный заказчик.
Всё сделано очень качественно и быстро.
Ответный отзыв