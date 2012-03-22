Внедрить jquery плагин в wordpress

Веб-программированиеЗавершен2 заявки119 просмотров
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Имеется плагин всплывающих подсказок, написанный на jquery. Нужно подключить его к wordpress, чтобы все корректно работало. Указывайте цену и сроки

WordPressjQuery
12 лет назад
samoxbal
Дмитрий 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
snowwons
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$5
1 день
Работу выполнил отлично, быстро и точно. Рекомендую к сотрудничеству.
Чёткая постановка задачи, быстрая проверка и оплата работы.
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