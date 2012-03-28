Создание xml выгрузки стандартного формата с сайта скидок (примеры пустого и заполненного файла прикреплены в архиве). После выбора исполнителя опишу в отдельном файле, где брать всю информацию с сайта для заполнения тегов в файле выгрузке. Созданный ...
Парсер. Приватно для Ульянец Дмитрий (Luger888)
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