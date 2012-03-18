Разработка сервиса отсылки СМС-сообщений

Сервис СМС-поздравлений.

Логика работы проработана досконально, задержки в пояснениях по проекту не будет.

Работы по программированию частично выполнены, однако с программистом договор расторгнут из-за неоправданного затягивания сроков исполнения (по нашим прикидкам, работу можно выполнить за 3-5 дней, это еще с хорошим запасом)

Основное описание проекта и описание таблиц приложены.

Остальное и более подробно - после выбора исполнителя.

Тестирование на наших ресурсах.

Не кидалово, сами программисты, только на 1С :)