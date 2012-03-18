Разработка сервиса отсылки СМС-сообщений

доделать несколько страниц к сайту
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сервис СМС-поздравлений.
Логика работы проработана досконально, задержки в пояснениях по проекту не будет.
Работы по программированию частично выполнены, однако с программистом договор расторгнут из-за неоправданного затягивания сроков исполнения (по нашим прикидкам, работу можно выполнить за 3-5 дней, это еще с хорошим запасом)
Основное описание проекта и описание таблиц приложены.
Остальное и более подробно - после выбора исполнителя.
Тестирование на наших ресурсах.
Не кидалово, сами программисты, только на 1С :)
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