Open XML SDK 2.0 for MS Office

Задача: Есть два файла в формате xlsx. ms office 2007, 2010

Первый - шаблон который содержит примеры форматирования ячеек.

(я почему-то не смог загрузить xlsx файл, но смысл от этого абсолютно не меняется)

Второй - произвольный xlsx файл - вообще без форматирования (например любая таблица).

Требуется написать класс обладающий следующим функционалом:

1. открыть файл шаблон и считать все содержащиеся там стили.

2. По заданным параметрам (лист, строка, столбец, стиль оформления из файла шаблона) применить заданное форматирование ячейке второго файла.

3. Дополнительно класс должен содержать метод, который может вставить указанную картинку во второй файл.

Пример как считать данные из ячейки:

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh298534.aspx

Требования:

язык: с#

сроки и стоимость предлагайте.