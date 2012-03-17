Модернизация сайта афоризмов

$500
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок178 просмотров
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Речь идет о сайте aforismo.ru, топовом сайте по классических афоризмах в Рунете.

PHP движок сайта разрабатывался давно и устарел.

Сейчас нужно полностью переписать функционал сайта с использование современных фреймворков типа YII, CI или Симфони или же на чистом ПХП правильно используя ООП.

Новый дизайн соответственно тоже хотелось бы увидеть с учетом современных вебдванольных тенденций.

Проект рассчитан на опытных PHP программистов, желательно из регионов, которые не будут задирать цены на работу понимая, что проект Афоризмо не особо коммерческий и доходный, но в любом портфолио будет красивым пунктом и весомым аргументом для будущих заказчиков.

12 лет назад
ntlligent
Любомир 
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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