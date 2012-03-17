Модернизация сайта афоризмов

Речь идет о сайте aforismo.ru, топовом сайте по классических афоризмах в Рунете.

PHP движок сайта разрабатывался давно и устарел.

Сейчас нужно полностью переписать функционал сайта с использование современных фреймворков типа YII, CI или Симфони или же на чистом ПХП правильно используя ООП.

Новый дизайн соответственно тоже хотелось бы увидеть с учетом современных вебдванольных тенденций.

Проект рассчитан на опытных PHP программистов, желательно из регионов, которые не будут задирать цены на работу понимая, что проект Афоризмо не особо коммерческий и доходный, но в любом портфолио будет красивым пунктом и весомым аргументом для будущих заказчиков.